В Псковском и Гдовском районах приняли два участка автодороги после ремонта
Два участка дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском и Гдовском районах прошли официальную приёмку после ремонта. Об этом сообщил в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Подрядная организация выполнила работы на участках дороги протяжённостью 11,7 км (км 41+500 – 54+000 км) и 10,6 км (км 76+400 - 86+900 км).
«Стоимость контракта — более 516 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». На участках заменили асфальт, восстановили укреплённые части обочин и виражей, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины. Также привели в нормативное состояние автобусные остановки с автопавильонами, тротуарами и пандусами, уложили тактильную плитку для маломобильных граждан», — информировал глава региона.
Кроме того, для безопасности дорожного движения установлено 902 сигнальных столбика, краской и термопластиком нанесена дорожная разметка.
Объект приведён в нормативное состояние в срок и принят комиссией без замечаний.
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