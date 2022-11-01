В Печорах освятили кресты для куполов церкви Святой Варвары

20:30, 01 ноября 2022, ПАИ

В городе Печоры собором духовенства во главе с благочинным Печорского округа протоиерем Владимиром при участии иерея Дмитрия, настоятеля храма Св. Варвары и специалистов АНО «Возрождение» совершены освящение крестов и установка их на купола церкви Святой Варвары. Об этом написал Telegram-канал АНО «Возрождение».

Кресты выполнены по историческим фотографиям начала XX века, изготовлены путём лазерной резки из меди и покрыты сусальным золотом, сообщили реставраторы.