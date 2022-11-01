Донбасские многодетные семьи побывали в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре

20:47, 01 ноября 2022, ПАИ

Молодогвардейцы из Псковской области и Санкт-Петербурга организовали интерактивную экскурсию для многодетных семей из Донбасса. Об этом рассказал паблик «Молодой гвардии» в соцсети «ВКонтакте».

Дети посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — одну из самых крупных и известных в России мужских обителей с многовековой историей. Ребята смогли прикоснуться к недоступным для обычного посетителя иконам и познакомились с уникальными местами монастыря.