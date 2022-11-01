В Себежском районе отремонтировали граничащий с Белоруссией участок автодороги

21:11, 01 ноября 2022, ПАИ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок автомобильной дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе (61+439 км – 80+439 км). Участок прошёл официальную приёмку, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В рамках ремонта дорожники выполнили расчистку полосы отвода от растительности, произвели расчистку и планировку водоотводных канав, фрезерование изношенного покрытия и устройство двух новых слоёв асфальтобетонного покрытия — выравнивающего и верхнего.

Также в нормативное состояние приведены автобусные остановки и водопропускные трубы, восстановлены асфальтобетонные съезды, укреплены обочины и прибровочная часть. Для безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком и краской со световозвращающими частицами.

В рамках контракта будет отремонтировано ещё два участка дороги. Сейчас работы ведутся на участке 52+000 км – 61+439 км, подрядчик приступил к устройству верхнего слоя дорожного полотна. Ремонт покрытия планируется завершить в 2022 году. Кроме того, на следующий год запланирован ремонт на участке 25+545 км – 35+200 км.

Заказчик — ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик — ООО «Автомобильные дороги Пскова». Ремонт производится по программе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».