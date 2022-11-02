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Творческий коллектив ИК-6 стал лауреатом Всероссийского вокального конкурса «Калина красная»

Победители конкурса «Калина красная» — псковские осуждённые. Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

Музыкальный коллектив ВИА «Грани» ИК-6 УФСИН России по Псковской области вошёл в число 22 финалистов Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осуждённых «Калина красная» и одержал победу в номинации «Лучшее исполнение». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Церемония награждения прошла в Федеральной службе исполнения наказаний России посредством прямого включения по видео-конференц-связи в присутствии директора ведомства Аркадия Гостева.

Всего в этом году на второй этап конкурса попало более 200 участников из 79 территориальных органов ФСИН России — сольных исполнителей и музыкальных коллективов. Каждый из них прошёл строгий отбор на первом конкурсном рубеже — в самих учреждениях и на региональном уровне. Экспертным жюри было выделено почти три десятка интересных номеров, большая часть из которых — авторские.

Представители Псковской области — вокально-инструментальный ансамбль «Грани» в составе четырёх осуждённых, отбывающих наказание в ИК-6 (пгт. Сосновый Бор), — подготовили песню собственного сочинения. Композиция «На разбитых мечтах» рассказывает о важном решении, которое принимает каждый человек, оказавшийся в трудной ситуации: начинать свой путь, несмотря ни на что, пусть даже эта дорога усыпана осколками мечты. Трогательное исполнение очень понравилось членам жюри, и по итогам рейтингового голосования музыкальный номер одержал победу в одноимённой номинации. 

Победители награждены дипломами и памятным подарком — электрогитарой. Заслуженные награды они получили из рук временно исполняющего обязанности начальника ИК-6 УФСИН России по Псковской области Сергея Орлова.

Отметим, музыкальный коллектив ВИА «Грани» образовался в учреждении 11 лет назад по инициативе осуждённых и при поддержке администрации. За время своего существования состав ансамбля неоднократно менялся, неизменным оставался репертуар и творческий подход участников к исполнению композиций. Коллектив в большинстве своём – не профессиональные музыканты, а те, кто открыл свои таланты уже в стенах исправительной колонии. Только один из участников, осуждённый Р., имеет музыкальное образование и опыт побед. Так, в этом году он занял первое место в Дельфийском чемпионате в номинации «Эстрадное пение». Но это индивидуальный результат. Сейчас же именно творческому союзу осуждённых удалось покорить вокальный олимп, подтвердив статус лучших не только на региональном, но и на всероссийском уровне.

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