В Пскове прошли первенство и чемпионат Псковской области по джиу-джитсу

00:50, 02 ноября 2022, ПАИ

30 октября в Пскове прошли первенство и чемпионат Псковской области по джиу-джитсу.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов России, сообщает паблик клуба единоборств «Отечество – Псковская область».

Результаты воспитанников СШОР «Экспресс», спортсменов клубов TEAM STRELA VELIKIE LUKI-KIDS и «Отечество – Псковская область»:

– Малышев Артём — 1-е место,

– Петровский Артём — 3-е место,

– Захаров Фёдор — 2-е место,

– Зайцев Артём — 3-е место,

– Барканова Софья — 1-е место,

– Половинцева Анна — 1-е место,

– Конкина Полина — 1-е место,

– Жукова Алеся — 3-е место,

– Егорова Анастасия — 2-е место,

– Вдовский Илья — 1-е место,

– Камышев Иван — 1-е место,

– Меер Сергей — 2-е место,

тренер — Барканов Евгений Геннадьевич,

– Маркова Юлия — 1-е место,

– Пивоварова Карина — 1-е место.

– Линкевич Алиса — 1-е место,

– Лукьянов Павел — 1-е место,

– Алексеев Илья — 1-е место,

тренер — Барканов Антон Геннадьевич.

Все ребята отправятся на первенство и чемпионат СЗФО, которые пройдут в начале декабря в Вологде.