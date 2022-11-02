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В Пскове прошли первенство и чемпионат Псковской области по джиу-джитсу

Борцы джиу-джитсу с медалями. Фото: «ВКонтакте»

30 октября в Пскове прошли первенство и чемпионат Псковской области по джиу-джитсу.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов России, сообщает паблик клуба единоборств «Отечество – Псковская область».

Результаты воспитанников СШОР «Экспресс», спортсменов клубов TEAM STRELA VELIKIE LUKI-KIDS и «Отечество – Псковская область»:
– Малышев Артём — 1-е место,
– Петровский Артём — 3-е место,
– Захаров Фёдор — 2-е место,
– Зайцев Артём — 3-е место,

– Барканова Софья — 1-е место,
– Половинцева Анна — 1-е место,
– Конкина Полина — 1-е место,
– Жукова Алеся — 3-е место,
– Егорова Анастасия — 2-е место,

– Вдовский Илья — 1-е место,
– Камышев Иван — 1-е место,
– Меер Сергей — 2-е место,
тренер — Барканов Евгений Геннадьевич,

– Маркова Юлия — 1-е место,
– Пивоварова Карина — 1-е место.
– Линкевич Алиса — 1-е место,
– Лукьянов Павел — 1-е место,
– Алексеев Илья — 1-е место,
тренер — Барканов Антон Геннадьевич.

Все ребята отправятся на первенство и чемпионат СЗФО, которые пройдут в начале декабря в Вологде.

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