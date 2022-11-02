Военкоматам могут разрешить собирать данные о россиянах в автоматическом режиме

09:00, 02 ноября 2022, ПАИ

Российские военкоматы ждет масштабная цифровая трансформация. Идеальный результат — чтобы система воинского учета работала сама по себе, а предоставление нужных сведений, записей и справок не требовало от военнообязанного его личного присутствия. Это обсуждали 1 ноября на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, пишет «Парламентская газета».

По словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерала-майора Сергея Побирохина, на сегодня средствами автоматизации оснащено уже более 80 процентов военкоматов, к государственной единой сети передачи данных подключено 83 процента. И тот и другой показатель уже в 2023 году планируется довести до 100 процентов.

Однако не все так гладко. Побирохин все же предложил ужесточить законы, связанные с передачей личных данных гражданами в военкоматы. Напомним, согласно Федеральному закону № 91 «О воинской обязанности и военной службе» каждый военнообязанный россиянин обязан в двухнедельный срок уведомлять военные комиссариаты об изменениях в своем гражданском статусе: женитьбе, рождении детей, поступлении на работу, увольнении и так далее. На практике же делают это далеко не все: кто-то забывает, у кого-то не доходят руки, а кто-то и вовсе не знает о такой обязанности.

«Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они своевременно заносились в картотеку и базу данных», — сказал генерал-майор.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ответил, что нужно не ужесточать законы, а совершенствовать электронные сервисы и налаживать обмен данными между разными организациями и ведомствами: «Должно быть сделано так: не просто учетную карточку завели, а чтобы уже с момента рождения человек был записан в соответствующей системе и чтобы сведения о нем постоянно обновлялись. Чтобы военкоматы сразу же могли увидеть, что человек женился, сменил работу, что у него появились дети и так далее. Из той же налоговой это можно брать, из загсов, из других инстанций. Зачем вообще нам нужна какая-то цифровая система, если вы предлагаете народ в военкоматы палками загонять?»

По словам участников заседания, нынешняя электронная база военкоматов либо несовершенна, либо вовсе не работает. Яркое тому доказательство — ошибки, то и дело возникавшие во время частичной мобилизации. Зачастую, система, на которой базировалась призывная кампания, опиралась на старые данные, и в результате в зону специальной военной операции отправляли тех, кого не должны были.

Впрочем, уже в ближайшее время возможности системы планируют расширить. Так, по словам военного комиссара Московской области Алексея Астахова, в Подмосковье скоро запустят пилотный проект, предусматривающий автоматическое взаимодействие системы сразу с четырьмя сторонними базами данных.

«Разрабатывается комплекс мер по подключению базы данных к государственной автоматизированной системе «Выборы», где у нас хранится наиболее точная информация, налоговой, Пенсионному фонду, и ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения информации о гражданах», — заявил Астахов.

Но, как отметили участники заседания, сотрудники военкоматов — это в основном люди в возрасте от 55 до 65 лет. То есть, чтобы пользоваться всеми возможностями новой системы, их нужно научить с ней работать. Задачу предложили возложить на Минцифры. Как это будет выглядеть на практике — пока вопрос открытый.

В целом наладить цифровое взаимодействие разных инстанций с военкоматами и перевести их работу на электронные рельсы планируется уже в следующем году. Как отметил Виктор Бондарев, это позволит не только оптимизировать процесс воинского учета, но и обеспечить более ритмичную работу всей системы в интересах граждан и государства в целом.