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Общество

Собственникам квартир объяснили, когда их могут выселить

Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства, а при их отсутствии — на иное имущество, в том числе и квартиру. При этом в рамках исполнительного производства единственное жилье не может быть конфисковано у собственника, независимо от стоимости и размера. Исключением является залоговое имущество (ипотека), пишет «Прайм» со ссылкой на адвоката Евгению Рыжкову.

При этом не имеет значения, в связи с чем возникла задолженность — коммунальные услуги, алименты, кредит. В п. 5 ст. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве» закреплен принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.

«Это означает, что все применяемые меры должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа», — указала она.

Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается на его долю. Если доли супругов в общем имуществе не выделены, то кредиторы имеют право обратиться в суд с соответствующим требованием.

«Однако на практике маловероятно продать половину квартиры. Но если задолженность не является личной, например, это не алименты, а кредит, и возникла она в период брака, то взыскание может быть обращено и на долю супруга», — отметила юрист.

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