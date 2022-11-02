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Общество

Роман между руководителем и подчиненным критикуют 62% псковичей

Романтические отношения между сослуживцами встречают вдвое меньше критики, чем связь между руководителями и подчиненными, как со стороны коллег, так и со стороны работодателей. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который провел опрос среди представителей компаний и экономически активных псковичей с опытом работы.

По мнению 45% HR-менеджеров, служебные романы между коллегами отрицательно сказываются на работе. Романтику в отношениях руководителей и подчиненных критикуют 62% представителей компаний. В том, что чувства между коллегами никак не влияют на работу, уверен каждый четвертый работодатель (24%). О служебных романах между руководителями и работниками такого же мнения придерживаются лишь 10% псковичей. Позитивную оценку влияния чувств между коллегами на их работу дали лишь 8% HR- менеджеров, 5% положительно оценили романы сотрудников, стоящих на разных ступенях иерархической лестницы.

Примерно те же тенденции прослеживаются и в ответах псковичей, имеющих стаж работы: к романам между коллегами они относятся в целом более лояльно, чем к отношениям между начальством и подчиненными. В том, что возникшие чувства между сослуживцами вредят общему делу, уверены 40%. Связь руководителей и подчиненных критикуют 56%. Не видят взаимосвязи между романами и качеством работы, если речь идет о коллегах, — 20%, если о начальстве и подчиненных, — 14%. И лишь по 7% опрошенных уверены в том, что романтика как между сослуживцами, так и в парах начальства и подчиненных, идет на пользу делу. Причем чаще всего в поддержку служебных романов высказываются те, у кого есть подобный романтический опыт.

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