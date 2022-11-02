Соискатели стали чаще выигрывать споры по отказам в трудоустройстве

10:13, 02 ноября 2022, ПАИ

В этом году суд вынес почти в два раза больше решений в пользу кандидатов, которых не взяли на работу: за 2021-й они выиграли 17% дел, а за шесть месяцев 2022-го — 33%. Об этом пишет газета «Известия».

Как правило, в суд обращаются, чтобы признать отказ в приеме на работу незаконным. Согласно статье 64 Трудового кодекса РФ, кандидата можно не взять только из-за его деловых качеств — это, например, образование, навыки, опыт работы, отметил директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Все остальные поводы — пол, происхождение, место жительства — не могут быть основанием для отклонения кандидатуры, добавил эксперт.

В то же время, по словам истцов, одни из самых частых причин отказов в найме — это пол и возраст, сообщила партнер юридической фирмы BGP Ligitation Анна Иванова.

В случае выигрыша соискатели получают компенсацию за моральный ущерб — обычно в размере 5-20 тысяч рублей, но иногда сумма достигает 100 тысяч рублей. При этом суд часто обязует компании принимать на работу людей, которым они ранее отказали.