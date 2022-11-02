За кражу раковин будут судить троих безработных в Новосокольниках

11:45, 02 ноября 2022, ПАИ

Троим жителям города Новосокольники грозит уголовное наказание за кражу металлоизделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С 22 по 26 октября на улице Шоссейной в Новосокольниках была совершена кража 18 чугунных радиаторов отопления и 12 металлических раковин. Воры проникли в помещение путем выставления окна. Причиненный ущерб составил около 26 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались трое безработных жителей города 1970, 1982 и 1992 годов рождения.

По версии следствия, злоумышленники проникли в здание, похитили металлоизделия и на автомобиле вывезли их в пункт приема металла. Подозреваемые дали признательные показания. Часть похищенного изъята.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.