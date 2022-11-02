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Культура

Съемки программы «Невский ковчег» прошли в Вечаше

Съемки программы «Невский ковчег» прошли в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше при поддержке федерального телеканала «Россия-Культура». Там работала съемочная группа ГТРК «Санкт-Петербург» во главе с режиссером Аллой Чикичёвой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Проект «Невский ковчег» рассказывает о людях, которые жили и творили, вольно или невольно руководствуясь девизом Петра I – «Небываемое бывает». Программа, которую снимали в музее-усадьбе, посвящена писательнице, внучке выдающегося композитора Н. А. Римского-Корсакова – Ирине Головкиной.

Она родилась в 1904 году в усадьбе Вечаша и позднее вместе с семьей проводила каждое лето вплоть до 1917 года в имении Любенск. С этими местами связаны самые счастливые воспоминания Ирины Головкиной, ее первые дневниковые записи и литературные опыты, отметили в музее.

В эфир выпуск программы, посвященный Ирине Головкиной, выйдет 11 декабря на телеканале «Россия-Культура».

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