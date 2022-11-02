Съемки программы «Невский ковчег» прошли в Вечаше

11:04, 02 ноября 2022, ПАИ

Съемки программы «Невский ковчег» прошли в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше при поддержке федерального телеканала «Россия-Культура». Там работала съемочная группа ГТРК «Санкт-Петербург» во главе с режиссером Аллой Чикичёвой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Проект «Невский ковчег» рассказывает о людях, которые жили и творили, вольно или невольно руководствуясь девизом Петра I – «Небываемое бывает». Программа, которую снимали в музее-усадьбе, посвящена писательнице, внучке выдающегося композитора Н. А. Римского-Корсакова – Ирине Головкиной.

Она родилась в 1904 году в усадьбе Вечаша и позднее вместе с семьей проводила каждое лето вплоть до 1917 года в имении Любенск. С этими местами связаны самые счастливые воспоминания Ирины Головкиной, ее первые дневниковые записи и литературные опыты, отметили в музее.

В эфир выпуск программы, посвященный Ирине Головкиной, выйдет 11 декабря на телеканале «Россия-Культура».