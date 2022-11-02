«Между небом и землёй»: петербуржцы откроют в Пскове две выставки

12:10, 02 ноября 2022, ПАИ

Открытие сразу двух художественных выставок - «Между небом и землёй» и «Три простых растения» - состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 12 ноября в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Игорь Бурмистров и Марина Жукова – супружеская пара из Петербурга. Оба выпускники института имени Репина 1987 года: Марина – мастерской Евсея Моисеенко, Игорь – мастерской Андрея Мыльникова. Супруги много занимаются религиозной живописью – станковой и монументальной.

«Выставки, которые они готовят псковскому зрителю, условно можно объединить темой трансформации субъективного впечатления об окружающем мире. Для Марины и Игоря с 1991 года физически и духовно близкой стала Псковская земля: свой дом в деревне Жары Новоржевского района, поездки к отцу Георгию Мицову в Теребени. Этот локальный мотив, пожалуй, единственный общий в работах двух художников», - отметили в библиотеке.

Живопись Игоря Бурмистрова, автора выставки «Между небом и землёй» - это «картины памяти». Что-то незначительное с течением времени отсеялось, осталось главное: линия горизонта, разделяющая плоскость на две видимые грани, а между ними – воспоминание, рассказали псковичам. «Несколько сюжетов, устоявшихся в моей душе, к которым возвращаюсь постоянно. Мальчик, девочка, берёза, облако над колокольней, поворот дороги. Выросли дети, многое изменилось, но неизменным остаётся любовь, жалость, вина, искупление. Надеюсь, псковичи почувствуют это в моих картинах», - сказал художник.

Графика Марины Жуковой, представленная на выставке «Три простых растения», подвижная, близкая к ее любимому жанру альбомных зарисовок. Ее работы - насыщенные в колористическом отношении и динамичные по исполнению: порывы ветра среди могучих деревьев, набегающие тучи, взлетающая птица и журчащий ручей, заметили организаторы выставки. По словам автора, «это скорее становление, нежели результат. Иногда нужно тридцать лет смотреть в одно и то же окно, чтобы до конца понять пластические взаимосвязи открывающегося вида».