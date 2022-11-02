Четыре года колонии получил пскович за нападение на пенсионерку

12:17, 02 ноября 2022, ПАИ

Четыре года колонии получил житель Пскова за грабеж с применением насилия и кражу с банковского счета, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Вечером 27 декабря 2021 года в магазине «Магнит» в Пскове мужчина увидел оплачивающую покупки 73-летнюю незнакомую женщину и задумал украсть у нее кошелек. На улице он подбежал к потерпевшей, толкнул рукой в спину, женщина упала, а злоумышленник вырвал из ее рук пакет, в котором находились кошелек с принадлежащей ей банковской картой.

Несмотря на попытки прохожих его остановить, мужчина скрылся с похищенным имуществом. Добычей стали 1200 рублей наличными и 1990 рублей с карты потерпевшей.



Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

