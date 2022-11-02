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Общество

Придуманные студентами ПсковГУ игрушки скоро поступят в продажу

Разработки студентов Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ, будущих конструкторов одежды, внедрят в производство мягких игрушек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы ПсковГУ

Это стало возможным благодаря сетевому взаимодействию университета с индустриальным партнером по программе «Конструирование швейных изделий». На производственной практике студенты смогли поработать в техническом отделе «Кампотекс».

«Ребята разработали лекала, выбрали материалы, придумали дизайн игрушек, – рассказала старший преподаватель кафедры дизайна ПсковГУ Наталья Елисеева. – Например, снеток — это псковская тема, а зайчик - как раз к Новому году, которому по китайскому календарю будет покровительствовать кролик».

По словам педагога, студенты разрабатывали презентацию, защищали проекты, три из которых - зайчик, лапка и снеток - были внедрены в производство и к Новому году могут появиться в продаже в сети магазинов WoolHouse.

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