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Культура

К мультфестивалю «Пушкин и…» присоединятся пять городов Псковской области

Несколько творческих встреч, в том числе и с кинопоказами, в рамках Первого Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…» предполагается провести в нескольких городах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», выступающем партнёром проекта.

Три творческие встречи  — с писателями Анной Игнатовой, Борисом Евсеевым и Анной Хрусталёвой — запланированы в Опочке, в гимназии имени Петрова и в районной библиотеке. Четыре встречи — с этими же авторами, а также с Мариной Москвиной — предварительно намечены в Острове, в школе № 7 и в библиотеке. В Великие Луки, в Городской дом культуры имени Ленина, как планируется, приедет Алексей Дёмин — председатель жюри конкурса, режиссёр, сценарист, художник-постановщик мультипликационного кино, педагог, а в Новоржев, в местный РКСК — режиссёр и актёр Игорь Черницкий и певец Николай Романов.

Более всего повезло псковичам — перед жителями областного центра намерены выступить все из уже перечисленных участников фестиваля, а также журналист Екатерина Варкан. Встречи запланированы в Псковском госуниверситете, в областном колледже искусств, в областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, в областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдёт в период с 17 по 19 ноября. Конкурсные показы в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и все другие события фестиваля будут бесплатными для зрителей. Анонсы и объявления о предстоящих мероприятиях, подробную информацию о его участниках и многое другое о «Пушкине и…» можно найти на страницах фестиваля, а также его партнёра — музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях.

«Пушкин и…» - ежегодный смотр анимационных фильмов, основанных на литературных произведениях, и фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. В 2022 году он пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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