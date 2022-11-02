МЧС планирует установить новые требования к пожарной защите мостов
Документ о дополнительных требованиях к противопожарной защите мостов и путепроводов подготовит МЧС России в ближайшие недели. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.
«МЧС России сейчас готовит ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований к противопожарной защите мостов и путепроводов. Соответствующий акт мы готовы принять в оперативном порядке», - сказал он в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.
Еникеев отметил, что к разработке акта подключены научно-исследовательский и проектный институты. Соответствующий нормативный документ планируют создать в течение трех-четырех недель.
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