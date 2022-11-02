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Общество

Лишь 21% жителей Псковской области привились от гриппа

Лишь 21,1 % жителей Псковской области привились от гриппа. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора, в этом сезоне иммунизации против гриппа подлежат 373 150 человек, в том числе 72 000 детей.

Планируемый охват населения прививками против гриппа составляет 60,8 % от численности населения. На сегодня привиты 129 356 человек, что составляет 21,1 % от численности населения области или 34,7 % от плана.

«Сентябрь - ноябрь – лучшее время для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа, - отметили в ведомстве. - Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать. Для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. В течение этого времени ограничьте контакты и исключите контактирование с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний. Сейчас самое время задуматься о том, когда, как и где вы сделаете прививку от гриппа. Установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-Cov-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. В последнее время благодаря вакцинации удалось в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, что отчетливо прослеживается в течение последних лет».

Допускается вакцинация от гриппа и COVID-19 одномоментно, в один день в разные участки тела (в левое и правое плечо). Если срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то лучше сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц привиться от коронавируса. Прививку против гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.

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