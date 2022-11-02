Совфед поддержал закон о мобилизации россиян с неснятой судимостью

13:56, 02 ноября 2022, ПАИ

Закон о призыве в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью одобрил Совет Федерации. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Согласно документу, призыв на военную службу в рамках мобилизации разрешат россиянам с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям, исключение составит ряд статей Уголовного кодекса. В частности, ей не будут подлежать граждане с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, вооруженном мятеже или посягательстве на жизнь госдеятеля.

Пд действие закона не подпадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремизму, возбуждении ненависти и вражды, а также за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, передает Lenta.ru.

30 сентября парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о привлечении заключенных к участию в спецоперации на Украине или других боевых действиях. В госсобрании-курултае региона заявили, что в случае принятия закона осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания, если будет защищать интересы России своим участием в боевых действиях.