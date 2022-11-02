Ночью и утром 3 ноября в Псковской области ожидается густой туман

14:16, 02 ноября 2022, ПАИ

Туман с видимостью до 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области ночью и утром 3 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, поэтому целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости. Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади», - напомнили в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112.