Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ночью и утром 3 ноября в Псковской области ожидается густой туман

Туман с видимостью до 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области ночью и утром 3 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, поэтому целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости. Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади», - напомнили в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 ноября 2022

Фонарный столб опасно накренился у дороги в Великих Луках
02 ноября 2022

Ночью и утром 3 ноября в Псковской области ожидается густой туман
02 ноября 2022

Псковский губернатор подвёл итоги мобилизации в регионе
02 ноября 2022

До +9 градусов ожидается сегодня в Пскове
02 ноября 2022

Электросирены прозвучат в Псковской области в 10:30
02 ноября 2022

Творческий коллектив ИК-6 стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»
01 ноября 2022

Госдума объявила творческий конкурс для журналистов
01 ноября 2022

В Великих Луках временно изменится порядок движения автобусов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...