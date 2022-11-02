На улице Розы Люксембург в Пскове понижают тротуарные бордюры

14:28, 02 ноября 2022, ПАИ

Работы по понижению бордюров на тротуарах проводятся на улице Розы Люксембург в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Понижение бортовых камней на стыке тротуара и проезжей части – обязательное требование «Доступной среды». Тротуары станут удобнее для маломобильных граждан, пожилых людей, мам с колясками. Ремонт тротуаров на территории округа №5 находится на контроле у меня как у депутата Псковской городской Думы», - рассказала депутат Наталья Мельникова.

Отметим, что работы по понижению бортового камня на тротуарах Пскова планируется завершить до конца ноября.