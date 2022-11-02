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Необходимость цензуры в кинематографе обсуждали в Пскове в 1914 году

В начале XX века в России стали привлекать к созданию кинокартин известных писателей. Подобный опыт был у Александра Куприна. Несколько его произведений экранизировали, правда, результат, по словам самого автора, был не всегда удачным.

Например, в 1914 году шла работа над картиной по роману «Яма» - о драме обитателей публичного дома. Она еще не вышла в прокат, а депутат Владимир Пуришкевич с трибуны в Думе заявил об опасности некоторых фильмов. «Яма» оказалась в этом списке. В результате выпуск картины на большой экран запретили.

Тогда же, в 1914 году, в Пскове губернское земское собрание тоже обсуждало вопрос цензуры. «Ввиду того, что за последние годы кинематографические представления приняли до чрезвычайности отрицательные направления, и на экранах почти постоянно фигурируют прямо развращающие картины, вредно влияющие как на детей, так и [на] взрослое население, [губернское земское] собрание после оживленного обмена мнений постановило возбудить ходатайство об установлении общеимперской, вполне осведомленной цензуры к развитию всех ценных и в некоторых отношениях незаменимых для поднятия уровня образования широких слоев населения отраслей кинематографа вместе с настойчивой борьбой с вредными уклонениями и злоупотреблениями его в возбуждении безнравственных и преступных низменных инстинктов толпы, с непременным выделением особой программы представления для детей и подростков», - писал 23 февраля 1914 года «Вестник Псковского губернского земства».

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