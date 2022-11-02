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Общество

Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2 предлагает клиентам принять участие в розыгрыше денежных призов при пополнении счета телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

В преддверии нового года клиентам оператора доступна акция от СБП: оплачивая счет мобильного телефона с помощью Системы быстрых платежей, они могут выиграть денежные призы.

Каждый месяц организатор розыгрыша будет определять 5 победителей, которых ждет главный приз – 1 миллион рублей, а еженедельно – 35 000 участников: они выиграют по 1000 рублей. Победители определяются случайным образом. Акция продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Оплатить услуги связи с помощью СБП клиенты оператора могут на сайте tele2.ru.

Организатором акции является АО «НСПК». Оплата указанным способом доступна для клиентов банков-участников Системы быстрых платежей в торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих прием платежей через СБП. В розыгрыше участвуют транзакции от 10 рублей и выше. Сведения об организаторе акции, правилах программы лояльности АО «НСПК», правилах и условиях проведения акции, в том числе о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, доступны на сайте.

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