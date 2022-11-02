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Общество

Менее 30 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Еще 23 жителя Псковской области заразились коронавирусом. За весь период пандемии зарегистрировано 125 156 случаев COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего в регионе выздоровело 122 912 пациентов (за сутки – 36), умерло 1936 человек (за сутки – 0).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40933/1
Великие Луки – 18195/6
Бежаницкий район – 1606/1
Великолукский район – 2843/0
Гдовский район – 2248/0
Дедовичский район – 3080/2
Дновский район – 1018/0
Красногородский район – 1128/0
Куньинский район – 1065/1
Локнянский район – 1207/1
Невельский район – 5633/0
Новоржевский район – 1347/3
Новосокольнический район – 3304/1
Опочецкий район – 3834/0
Островский район – 6085/0
Палкинский район – 1264/0
Печорский район – 2958/0
Плюсский район – 1967/2
Порховский район – 4550/0
Псковский район – 9698/0
Пустошкинский район – 1578/1
Пушкиногорский район – 1792/1
Пыталовский район – 1922/0
Себежский район – 2992/1
Струго-Красненский район – 2117/2
Усвятский район – 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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