Волонтёры помогают супруге мобилизованного псковича в ремонте квартиры

16:03, 02 ноября 2022, ПАИ

О помощи в ремонте попросила жена мобилизованного псковича. По этому поводу женщина обратилась в региональный Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. Волонтёры уже приступили к работам, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Да, я попросила волонтёров помочь постелить линолеум. Не финансово, а именно постелить, я всё приобрела, только вот мужские руки мне нужны были», - рассказала жена призывника Олеся Александрова.

Работы проведут в несколько этапов, сейчас волонтеры разбирают мебель. После замены линолеума ее установят обратно.

«Папу нашего забрали в сентябре, то есть он одним из первых ушёл, 24-го числа. И теперь с маленькими детьми очень тяжело - у меня отца нет, у него отец - ликвидатор Чернобыля, то есть инвалид, и руки уже не те, а так помогли бы с большим удовольствием», - рассказала Олеся. Семейная пара воспитывает троих детей, самому младшему из них исполнилось 10 месяцев.

Жена мобилизованного отметила, что уже получила социальную выплату и зарплату военнослужащего за сентябрь.

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва подчеркнула, что над этой семьей, скорее всего, возьмут шефство. «У человека трое детей, и помощь им нужна будет регулярно», - заметила она.