«Всеволодов свет» в кованых изделиях увидят псковичи

15:53, 02 ноября 2022, ПАИ

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения кузнеца Всеволода Смирнова, откроется в обновленном Доме Ксендза в Пскове 3 ноября. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Основу выставки составят фондовые вещи псковского музея, также здесь представят материалы о военной судьбе Всеволода Смирнова, о его послевоенной жизни, учёбе, семье и друзьях. Выставка позволит узнать, что повлияло на его выбор творческого пути в искусстве. В палатах у Сокольей башни будут экспонироваться акварели Всеволода Смирнова и работы в технике художественной ковки.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Лейтмотивом выставки станет тема сильнейшего влияния мастера на его ближайшее окружение, родных ему людей. Поэтому, кроме творческих работ самого Всеволода Смирнова, будут выставлены материалы о творчестве И. В. Ларионовой (дочери) и Д. В. Смирнова (сына), М. А. Ларионовой (внучки) и И. Ларионова (правнука). Неоценимую помощь в подготовке выставочного проекта оказали дочь известного кузнеца Ирина, а также А. Л. Катаев, чей отец был другом и соавтором мастера.

«Главная идея выставки «Всеволодов свет» состоит в том, что яркая, харизматичная личность талантливого во всём человека не могла не повлиять на выбор жизненных ориентиров людей, которые были рядом с ним, имели счастье общаться с ним и творить, – сказала директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – И все они до сих пор продолжают бережно хранить в своих сердцах свет, которым он всех щедро одаривал».