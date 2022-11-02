7,5 лет колонии получила опочанка за убийство в гостях

15:56, 02 ноября 2022, ПАИ

Опочецкий районный суд признал 54-летнюю женщину виновной в убийстве и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В конце декабря 2020 года подсудимая и её приятель находились в гостях в одном из домов в деревне Старая Пустошка Пустошкинского района. Женщина, поссорившись с хозяином дома, нанесла ему несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В рамках этого уголовного дела несколько фигурантов признаны виновными в совершении ряда имущественных преступлений.