Начала работу горячая линия 122 для вопросов об осеннем призыве

16:13, 02 ноября 2022, ПАИ

Россияне смогут получить информацию по проведению осеннего призыва на горячей линии 122 и ресурсах «Объясняем.рф», сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет газета «Известия».

Работу операторов горячей линии 122 настроили к осеннему призыву. Заранее подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. Операторам call-центров переданы уже более 20 ответов. Работа продолжится. Также информация по осеннему призыву размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф».

1 ноября в России начался осенний призыв граждан на военную службу. Он пройдет во всех муниципальных образованиях всех субъектов страны, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов РФ: Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.



Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что к призыву уже созданы все необходимые запасы имущества и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для призывников.

В Генштабе также сообщили, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной операции по защите Донбасса.

Сроки осеннего призыва были перенесены из-за перегруженности военкоматов на фоне частичной мобилизации. В прошлом году осенний призыв начался 1 октября.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России, начавшаяся 21 сентября, завершена. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.