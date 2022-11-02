Путин призвал учитывать мнение военных при разработке экипировки

16:21, 02 ноября 2022, ПАИ

По каждому элементу экипировки Вооруженных сил РФ будут учитывать мнение тех, кто её использует. Это затронет и другие виды снаряжения, а также медицинские аптечки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Трасляцию вел телеграм-канал «Кремль. Новости».

«Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», - подчеркнул президент.

По его словам, для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков.