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Общество

Путин призвал учитывать мнение военных при разработке экипировки

По каждому элементу экипировки Вооруженных сил РФ будут учитывать мнение тех, кто её использует. Это затронет и другие виды снаряжения, а также медицинские аптечки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Трасляцию вел телеграм-канал «Кремль. Новости».

«Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», - подчеркнул президент. 

По его словам, для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков.

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