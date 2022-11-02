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Общество

Новая схема движения вводится на перекрестке Михайловская – Западная

Новая схема движения вводится на пересечении улиц Михайловской и Западной в Пскове с 4 ноября, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.

При движении по Западной со стороны Коммунальной поворот налево на Михайловскую запрещен. Проехать на Михайловскую можно только через кольцо.

Выезд с Михайловской на Западную организован по полосам. С левой полосы – налево к кольцу, с правой полосы – направо, в сторону Коммунальной.

Выезд на Михайловскую со стороны Кузбасской Дивизии также разделен по полосам. Правая предназначена для движения направо, на Михайловскую, а левая полоса – для поворота налево, в сторону Западной.

«Во время реконструкции улицы Кузбасской Дивизии схема движения на этом участке дороги неоднократно менялась. Поэтому некоторые водители путаются и создают опасные ситуации. Прошу быть внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков! Разметку приведут в соответствие с новой схемой в течение недели, как только позволит погода», - уточнил Борис Елкин.

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