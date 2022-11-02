Тёплый ноябрь ожидается в Псковской области

16:49, 02 ноября 2022, ПАИ

Ноябрь с температурами выше нормы ожидается в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала руководитель псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«В первых двух декадах месяца снежный покров не образуется, но в отдельные дни возможны осадки в виде мокрого снега и дождя», - отметила она.

При этом температура воздуха днём будет положительной - в среднем от +3 до +8 градусов. Ночные температуры также преимущественно положительные - от 0 до +5 градусов. «В отдельные ночи возможен небольшой минус, это будет, как правило, при прояснениях», - добавила синоптик.

Она также подчеркнула, что во второй половине месяца вероятность осадков в виде снега возрастает, а именно в третьей декаде и к концу третьей декады. «Но в целом ноябрь будет теплее, чем должен был быть по климатической норме», - заключила эксперт.