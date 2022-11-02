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Фестиваль педагогических идей стартовал в Пыталово

Фото: газета «Наша жизнь»

Фестиваль педагогических идей «Современный учитель: траектория профессионального развития», который будет проходить в течение двух дней, стартовал в Пыталово на базе Центра специального образования № 2, сообщает газета «Наша жизнь».  

В нем принимают участие свыше 30 педагогов из области, организаторами выступают комитет по образованию Псковской области и областной институт повышения квалификации работников образования.  

Фото: газета «Наша жизнь»

«Весной, после регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022», мы говорили о том, как здорово было бы собраться финалистам конкурса, претендентам и просто активным педагогам, которые участвуют у нас в различных мероприятиях, чтобы погрузиться в наши профессиональные вопросы, поговорить о качестве образования в Псковской области», — выступила с приветственным словом и. о. ректора ПОИПКРО Ольга Урсова.  

Она также обозначила формат работы выездной сессии в рамках фестиваля. В первый день прошел круглый стол с участниками Всероссийского конкурса «Учитель года», а также организована работа экспертов в секциях для педагогов учреждений дошкольного образования и учителей начальных классов. Кроме того, участники будут разбиты на несколько групп для подготовки материалов к мастер-классам, которые проведут уже завтра для учителей 5-11-х классов для освоения эффективных приемов развития функциональной грамотности на уроках.  

Фото: газета «Наша жизнь»

Гостей и участников поприветствовала заместитель главы администрации Пыталовского района Полина Рубченя. Она поблагодарила всех, кто нашёл возможность приехать на мероприятие, отметив, что педагогам необходимо проводить такие семинары для опыта, разгрузки и подзарядки, и вручила Ольге Урсовой небольшой презент - книги пыталовского краеведа Николая Цветкова, пожелала хорошей и плодотворной работы.  

Фото: газета «Наша жизнь»

За круглым столом присутствующие поговорили о конкурсном движении. Первой своим опытом участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» поделилась Татьяна Филиппова, учитель английского языка школы № 13 города Пскова, которая стала победителем. Также выступили и другие участники этого конкурса. Педагоги и эксперты обсудили, что им дал этот конкурс, для чего он нужен, а также обратили внимание на минусы, которые выявили в ходе подготовки к нему, совмещая с основной преподавательской деятельностью. 

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