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Политика

Идею внедрения «идеологии справедливости» поддержал Александр Голышев

Недавнее предложение писателя Александра Проханова противопоставить англосаксонским «правилам» мирового порядка «идеологию справедливости» весьма интересно, заявил экс-председатель псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев

Александр Голышев отметил, что «справедливость — это действия человека к окружающим по нормам нравственности, когда он поступается собственными желаниями, интересами, выгодой, но поступает так, как требует того мораль, закон или этика».

«Ее не надо насаждать, насильно внедрять, поскольку она не только близка каждому россиянину, но является сутью его духовной генетики. В годину испытаний чувство справедливости обостряется. Возрастает ответственность общества и государства за правдивое освещение хода военных действий, за проблемы призыва и бегства за рубеж молодежи и мастеров искусств, предательства, так называемой элиты, необходимое разоблачение фейков», - подчеркнул Александр Голышев.

По его словам, англосаксонский мир понимает только силу. «Видя, что его время уходит он всемерно бьется за свой завтрашний день, применяя самые изощренные преступные, антигуманные и античеловеческие методы, разрушая остатки мировой архитектуры, используя государственный терроризм как коллективную идеологию Запада. Их гегемон США в период с 1945 по 2021 год оказался виновным в развязывание 201 конфликта и превратился в подлинную «империю зла». В торжестве русского мира они с ужасом видят зарождающейся новый многополярный миропорядок, возвещающий справедливость своим главным принципом. Страны Азии, Африки, всего мира уже понимают, что это будущее реально и начинают действовать ради его приближения», - подытожил Александр Голышев.

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