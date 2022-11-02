Псковичи стали чаще покупать автомобили марки Lada

17:38, 02 ноября 2022, ПАИ

Продажи новой модели отечественной марки Lada возросли в Псковской области. Об этом сообщил исполнительный директор «Псков-Лада» Виталий Кудрявцев на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 2 ноября.

По его словам, в феврале нарушились логистические цепочки, а с марта резко упали продажи автомобилей и приостановился выпуск моделей Lada. «С учётом всех изменений с июня этого года выпущена упрощенная модель Lada Granta, также с конца июля - Lada Niva Legend», - рассказал эксперт.

«Потребителей нашей области никак не смущают эти опции. Люди сейчас приходят и хотят именно эти комплектации. В данный период времени мы заняли эту нишу», - отметил Виталий Кудрявцев.

При этом за первые три квартала 2022 года объём продаж был на 40 % меньше. «Что касается покупательской способности, государство поддержало Lada субсидиями и государственными программами по разным направлениям, которые рассчитаны до конца года», - добавил он.

Виталий Кудрявцев также заметил, что российская компания «АвтоВАЗ» прошла все испытания и получила лицензии от государства для эксплуатации автомобилей.