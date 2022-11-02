У автодилеров вырос спрос на автомобили с пробегом

17:19, 02 ноября 2022, ПАИ

У российских автодилеров вырос спрос на автомобили с пробегом. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга «Псков-Лада» Юлия Андреева на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Когда рынок встал в марте, производство прекратилось на всех заводах и дилеры начали выкупать автомобили с пробегом. Желательно новые. В основном 2020 и 2021 года, иногда машины 2019 года», — сказала Юлия Андреева.

Она также заметила, что эти автомобили еще могут быть на гарантии.