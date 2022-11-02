У автодилеров вырос спрос на автомобили с пробегом
У российских автодилеров вырос спрос на автомобили с пробегом. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга «Псков-Лада» Юлия Андреева на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.
«Когда рынок встал в марте, производство прекратилось на всех заводах и дилеры начали выкупать автомобили с пробегом. Желательно новые. В основном 2020 и 2021 года, иногда машины 2019 года», — сказала Юлия Андреева.
Она также заметила, что эти автомобили еще могут быть на гарантии.
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