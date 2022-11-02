«Играем с Пушкиным!»: псковичам предложили развлечься с пользой

18:09, 02 ноября 2022, ПАИ

Первая проба литературной настольной игры «Играем с Пушкиным!» прошла в Псковской областной научной библиотеке 2 ноября, сообщили авторы проекта. В ней приняли участие студенты филологического факультета Псковского государственного университета.

Настольная игра выпущена тиражом 500 экземпляров и будет распространена среди образовательных учреждений Псковской области, подарена наиболее активным участникам проекта и победителям недавно объявленного литературного конкурса «Мой день с Пушкиным». Также её экземпляры поступят в Государственный музей-заповедник «Михайловское» и в гостиничный сектор Пушкинских Гор.

Это последний из нескольких игровых инструментов, которые разработала Псковская областная общественная организация «Чудской проект» для образовательной работы со школьниками в Пушкинском заповеднике в дополнение к экскурсионным программам и к традиционным урокам литературы в образовательных учреждениях.