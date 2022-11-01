Наиболее заметный скачок в медиарейтинге «Псковской правды» сделал Виктор Остренко

18:16, 02 ноября 2022, ПАИ

Наиболее заметный скачок в октябрьском медиарейтинге «Псковской правды» сделал вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко: с последнего, 30-го места в сентябрьском медиарейтинге — сразу в топ-10, на 5-ю позицию (+25 пунктов, медиаиндекс — 1 384).

Являющийся по совместительству руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктор Остренко активно занимался вопросами, связанными с проблемами мобилизации, а также организовывал сбор помощи для жителей новых регионов РФ и бойцов СВО.

Рост на шесть позиций показал и первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат регионального Собрания Пётр Алексеенко (15-е место, медиаиндекс — 769). Это стало возможно в том числе благодаря его активности на последней сессии регионального парламента: коммунист выразил недовольство ростом тарифов на вывоз ТКО и предложил бороться с так называемыми «наливайками», выставив у каждой из них по полицейскому. Кроме того, представитель КПРФ комментировал предстоящие в 2023 году выборы губернатора Псковской области.

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук в топ-30 до этого входил только один раз: по итогам февраля. На этот раз он занял в рейтинге 23-е место с медиаиндексом 457. «Яблочник» тщетно пытался внести на рассмотрение регионального парламента инициативу о запрете отправки срочников для участия в боевых действиях за пределами РФ (на заседании комитета по законодательству коллеги объяснили ему, что она уже неактуальна) и ставил под сомнение целесообразность принятия федерального закона о запрете ЛГТБ-пропаганды, но главное — заявил о том, что не планирует участвовать в выборах губернатора Псковской области.