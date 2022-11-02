Псковская область поднялась на 14 позиций в рейтинге «Регион-НКО»

17:27, 02 ноября 2022, ПАИ

13-е место в рейтинге регионов России по уровню развития третьего сектора «Регион-НКО» 2022 заняла Псковская область. Результаты обнародовали на форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который проходит в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За год регион поднялся на 14 позиций — в прошлом году Псковская область занимала 27 строчку рейтинга.

В основном рейтинге третьего сектора представлены 85 субъектов РФ. Первое место, как и в прошлые годы, заняла Москва, на втором месте Ханты-Мансийский автономный округ, замыкает тройку лидеров Вологодская область.

По итогам исследования эксперты сделали вывод о росте прозрачности и медиаактивности НКО в регионах, они активно работают по основным направлениям, которые оцениваются в рейтинге.

Добавим, что Псковскую область на форуме «Сообщество» представляют председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева, директор АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова и заместитель начальника отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Анна Ланева.