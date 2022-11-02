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Общество

Дмитрий Месхиев стал новичком в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»

В числе новичков в октябрьском топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды» оказались худрук псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, политический вице-губернатор Александр Серавин и председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Известного режиссера (7-е место, медиаиндекс 257) в топ вывели новости о том, что Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина направит часть средств от продажи билетов на поддержку участников специальной военной операции.

Александр Серавин (8-е место, медиаиндекс 163) оказался в сфере внимания федеральных СМИ благодаря теме мобилизации и СВО: во главе псковской делегации он побывал в расположении одной из воинских частей в Тверской области, где находятся бойцы из Псковского региона.

Сергей Грахов (9-е место, медиаиндекс 151) росту своей федеральной медийности в октябре был обязан выступлению на «парламентском часе» в рамках 14-й сессии Псковского областного Собрания. Председатель комитета по строительству и ЖКХ рассказывал на нем о планах по возведению на территории региона экотехнопарка стоимостью 4 миллиарда рублей, призванного подменить собой морально и физически устаревшие полигоны для ТБО и свалки.

Благодаря этой же теме Сергей Грахов в региональном топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» поднялся на 6 позиций, заняв 9-е место с медиаиндексом 954,1. Еще более серьезный рост показал его коллега по правительству области, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов: 8-е место, +15 позиций, медиаиндекс 1 005,1. В октябре чиновник активно рассказывал СМИ о ходе реконструкции региональных дорог, в том числе в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online».

При этом не все публикации с упоминанием Станислава Стармолотова носили позитивный характер. Председатель профильного комитета фигурировал в новостях, посвященных скандалу, связанному с волюнтаристским решением руководства «Псковпассажиравтотранса» отменить льготы для студентов на междугородних маршрутах.

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