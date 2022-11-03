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Общество

Эксперт объяснила, где могут получить помощь семьи мобилизованных псковичей

Как получить помощь мобилизованным и их семьям, объяснила специалист регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Милана Илларионова.

По её словам, обратиться можно на горячую линию по номеру 122 или прийти в центр помощи, который находится в проектном офисе «Команды 2018» на улице Некрасова, 19. «Или к нам в региональгный ресрусный центр по адресу: Конная, 2», - отметила волонтёр.

«Акция «Мы вместе» пошла с пандемии коронавируса, благодаря этой акции многие объединились, и сейчас, когда наша страна оказалась в нелёгкой ситации, мы продолжаем работу нашего штаба», - рассказвала специалист.

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва также уточнила, что на начальном этапе в центр чаще всего поступали заявки по теме судебных приставов, кредитных каникул, налогов и выплат.

«В муниципальных образованиях сейчас выстраивается чёткая работа социальной защиты для того, чтобы наши сотрудники регулярно обзванивали семьи мобилизованных с вопросом о том, в чём им необоходима помощь и как у них обстоят дела», - подчеркнула руководитель.

Ранее сообщалось, что волонтёры помогают супруге мобилизованного псковича в ремонте квартиры.

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