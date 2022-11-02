Из Себежского района на военную службу отправились девять человек

18:23, 02 ноября 2022, ПАИ

Сегодня, 2 нобяря, в Себежском районе состоялись проводы молодых парней на срочную службу в рядах Вооружённых сил России. Они прошли в Большом зале администрации Себежского района, сообщает газета «Призыв».

В осенний призыв из Себежского района на военную службу отправляются девять человек, шестеро из них присутствовали на мероприятии.

Проводы в ряды Вооружённых сил РФ проходят в памятный для Себежского района год, который ознаменован сразу несколькими историческими событиями: 95-летием района и 250-летием вхождения в состав Российской империи. Вчера на Псковщине отметили 30-летие пограничной службы.

«Себежане исторически находятся на границе. Себеж — страж Родины, а мы, себежане, – воины», — отметили в редакции газеты.

В память о мероприятии призывникам были вручены памятные подарки.

«Дорогие призывники, не огорчайте родителей, пишите чаще письма, звоните. Знайте и помните: наши сердца, наши мысли и чувства всегда с вами, рядом с вами ваши друзья, родные и близкие. Помните, что ваши матери всегда ждут от вас писем и звонков. Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания и надеемся, что служба в армии будет для вас почётной обязанностью, достойной настоящего мужчины!» — пожелала газета новобранцам.