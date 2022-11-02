Псковская область запланировала строительство и дорожный ремонт на 2023 год

19:21, 02 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 2 ноября, провёл рабочее совещание по вопросам дорожного строительства и ремонта автомобильных дорог на территории Псковской области в 2023 году.

«Идёт активная работа над областным бюджетом на следующий год и плановый двухлетний период. Проект главного финансового документа области сформирован и направлен на рассмотрение депутатоам Псковского областного Собрания. Правок, конечно, будет много, но сейчас важно проработать финансовоёмкие сферы. Дорожная — одна из них. У нас более 11 млрд рублей плановых средств предусмотрено на строительство и ремонт дорог. Наверняка будут ещё дополнительные. Сумма очень серьёзная, к работе нужно подойти рачительно», — заметил Михаил Ведерников.

Врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов доложил, что план работ на 2023 год сформирован. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется привести в порядок более 195 км дорог. Часть дорог отремонтируют по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

По статье «Строительство» продолжатся работы по возведению второго пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова. Также специалисты продолжат приводить в порядок мостовые сооружения в районах Псковской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется нанести более 3 тыс. км дорожной разметки, установить 10 км барьерного ограждения, обустроить тротуары и наружное освещение в ряде населённых пунктов.

«Очень важно подойти к ремонту и строительству дорог системно, чтобы выполнять работу планово, — ещё раз акцентировал внимание губернатор. — При составлении плана работ без внимания нельзя оставлять обращения граждан, нужды муниципалитетов. Кроме того, в следующем году у нас две крупные даты — юбилей Печор и Гдова, коллег без внимания тоже оставлять не нужно».