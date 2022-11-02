ИА REGNUM приостановило свою работу
ИА REGNUM приостановило свою работу. Об этом заявил в Telegram главный редактор информационного агентства Модест Колеров.
«Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин. Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание», — сообщает главный редактор.
На сайте информационного агентства висит «заглушка» с таким же текстом.
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