ИА REGNUM приостановило свою работу

20:21, 02 ноября 2022, ПАИ

ИА REGNUM приостановило свою работу. Об этом заявил в Telegram главный редактор информационного агентства Модест Колеров.

«Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин. Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание», — сообщает главный редактор.

На сайте информационного агентства висит «заглушка» с таким же текстом.