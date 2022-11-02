Вышел в свет новый выпуск издания «Михайловская пушкиниана»

21:34, 02 ноября 2022, ПАИ

Новый, 92-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» доступен для свободного чтения и скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили ПАИ в информационной службе музея. Книга находится в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».

Сборник называется «Поиски и находки». В первый его раздел помещены отдельные материалы научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе», которые состоялись в «Михайловском» в апреле нынешнего года. Тема конференции «Мы все учились понемногу...» позволила исследователям из музеев и библиотек Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова поделиться информацией о книжных собраниях своих учреждений.

Второй раздел объединил в себе ряд разноплановых публикаций, подготовленных по итогам исследовательской и научной работы сотрудников «Михайловского», а также специалистов Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург), Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва). В этой части книги есть очень интересные литературные, текстовые наблюдения, сделанные кандидатом филологических наук, хранителем музея «Пушкинская деревня» Вячеславом Козминым на материале драмы «Борис Годунов», романа «Евгений Онегин» и эпистолярного наследия Пушкина. Небезынтересными фактами, проливающими свет на историю создания рассказа С. С. Гейченко «Из дневника игумена Святогорской обители», с читателями нового сборника делится протоиерей Михаил Иванов, настоятель храма Казанской Божией Матери в посёлке Пушкинские Горы. Есть в книге и статья об истории фамильной реликвии рода Вындомских — наградной кружке из собрания «Тригорского» (авторы — Анатолий Давыдов и Галина Симакина, в своё время работавшие в Пушкинском заповеднике) и многое другое.

Новый сборник будет интересен не только специалистам в области филологии и лингвистики, библиотечного и музейного дела, но и всем, кто неравнодушен к истории и — шире — к культурному коду Отечества и рекомендован читателям от 12 лет. Бумажный тираж книги невелик — 150 экземпляров. Отпечатана она в типографии «Псковское возрождение».