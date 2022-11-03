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Общество

Новости Псковской области теперь можно получать по электронной почте

Новости Псковской области из официальных источников можно получать через рассылку. Фото Telegram

В Псковской области запустили новый проект — теперь всю важную информацию и новости региона можно получать в персональной рассылке. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. Новости будут приходить прямо на электронную почту два раза в месяц.

«В рассылке будет собрана вся важная информация о реализации нацпроектов, ремонте дорог, мерах социальной поддержки и важных решениях, которые принимаются на уровне правительства Псковской области. Это поможет вам оставаться в курсе всех новостей и не пропустить важные события», — пояснил глава региона.

Подписаться можно через платформу, где достаточно указать свои Ф. И. О., электронную почту и номер телефона: pskov.information-region.ru.

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