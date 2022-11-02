В Санкт-Петербурге водитель трамвая дал в ухо пассажиру

23:07, 02 ноября 2022, ПАИ

Водитель петербургского трамвая стукнул по уху пассажира, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Петербург».

Потасовка между пассажиром и водителем трамвая произошла на остановке «Баррикадная» на улице Трефолева утром 1 ноября. 29-летний пострадавший рассказал, что ссора началась, когда он сделал замечание насчёт недостаточно тёплого салона общественного транспорта.

Вечером того же дня мужчина обратился в медучреждение. Врачи выявили у него ушиб и гематому левой ушной раковины, а затем отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Молодой человек обратился в полицию.