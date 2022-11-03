В связи с предстоящим Днём народного единства изменился график движения пригородных поездов

22:37, 02 ноября 2022, ПАИ

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров, что в связи с предстоящим Днём народного единства устанавливается следующий график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей: 3 ноября движение пригородных поездов будет осуществляться по графику пятницы, 4-5 ноября — по графику субботы, 6 ноября — по графику воскресенья.

Витебское направление: пригородные поезда на локомотивной тяге на участке Оредеж – Дно, дизель-электропоезда и рельсовые автобусы на участках Санкт-Петербург (Витебский) – Новолисино – Рогавка – Великий Новгород, Луга – Псков будут курсировать согласно календарным дням недели.

Балтийское направление: дизель-электропоезда на участке Санкт-Петербург (Балтийский) – Сланцы, Луга – Псков будут курсировать согласно календарным дням недели.