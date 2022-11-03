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Студенты ВЛГАФК встретились с земляками-поэтами

Светлана Размыслович читает свои стихи. Фото ВЛГАФК

В актовом зале Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялась творческая встреча студентов и преподавателей с великолукскими поэтами Юрием Ишковым и Светланой Размыслович. Об этом рассказали в пресс-центре академии. На встрече звучали стихи в исполнении самих авторов. 

Светлана Размыслович — поэтесса, член Союза писателей России. Дебютировала со своими стихами на фестивале «Словенское поле – 2016», где заняла третье место в «Открытой номинации». Стихотворение «За скобаря!» принесло Светлане победу в очном состязании поэтов «ПОЭТИ-СЛЭМ» и сделало её лауреатом фестиваля. Автор поэтических сборников «Тебе, мой край родной» и «Состояние расстояния».

Юрий Ишков — поэт, член Союза писателей России. Является победителем Всероссийского конкурса исторической поэзии «Словенское поле – 2016». Изданы авторские поэтические сборники «Великолучье», «В краю озёр», «Алые купола», «У камина», «Райская птица».

Самое лучшее представление творчества любого автора — это не количество его званий и наград, а сами стихи, реакция на них читателей. После прочтения своих стихотворений поэты получили множество вопросов от пришедших на встречу студентов.

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