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Иларионов день наступил по народному календарю

Иларионов день наступил по народному календарю сегодня, 3 ноября, пишет calend.ru. В этот день отмечают память двух святых с одинаковыми именами — Илариона Великого, жившего в III-IV веках в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в XV веке на Руси, недалеко от Чудского озера.

Иларион Великий изучал науки в Александрии, там же принял христианство. Вернувшись на родину, преподобный удалился к отшельникам близ Газы. Иларион считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине. В конце своей жизни святой отправился в путешествие, чтобы вновь посетить Египет и поклониться могиле святого Антония Великого. Скончался Иларион на острове Кипр, заранее предсказав свою смерть.

Иларион Псковоезерский, или Гдовский, был учеником преподобного Евфросина Псковского. Он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро, и стал его первым настоятелем. Обитель стала важным религиозным центром, и, несмотря на близость Ливонского ордена, православие быстро распространялось среди местных жителей.

С Иларионова дня начинал падать мелкий снег. Ночи были морозными и снежными, но днем солнце прогревало землю, и было довольно грязно.

В этот день примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву, то в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.

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