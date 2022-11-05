Более 200 детей родилось в октябре в Пскове

07:38, 03 ноября 2022, ПАИ

239 детей родилось в Псковском перинатальном центре в октябре. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Всего за октябрь на свет появилось 112 девочек и 127 мальчиков, а также две двойни.

«Желаем деткам здоровья, а родителям приятных хлопот!» - отметили медики.